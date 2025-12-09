Mesud Barzani’nin Cizre şovundan sonra “kükreyen” Devlet Bahçeli’nin Barzani aparatı Cengiz Çandar ile Meclis’te verdiği samimi pozu analiz eden usta gazeteci Ahmet Takan, “Fotoğraflar asla yalan söylemez!..” diyerek şu soruları sordu:

“Bebek katilli Abdullah Öcalan’ı 'önder' ilan eden hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin bir foyası daha ortaya çıktı mı, çıkmadı mı?.. Devlet Bahçeli’nin çapulcu başı Barzani’nin Cizre şovuna gösterdiği tepkinin göstermelik olduğu bu fotoğraf karesi ile kanıtlandı mı, kanıtlanmadı mı?..”

Ahmet Takan, sosyal medyasından paylaştığı, “BAHÇELİ, BARZANİ’YE DÜMENDEN SALLAMIŞ!.” başlıklı yazısında konuyla ilgili yorum ve tespitlerini şöyle aktardı:

***

Şimdi, dün, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’ten paylaşılan şu fotoğraf karesine dikkatle bakmanızı isteyeceğim…

DEM Parti Diyarbakır milletvekili Cengiz Çandar ‘X’ hesabından paylaşmış ve not düşmüş;

“Süreç’e ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet”

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun’un da bulunduğu bu fotoğraf karesi ne anlatıyor?..

Her şeyi!.. Bir milletin hâlâ nasıl kandırılmaya devam edildiğini…Tüm aldatmacaları… Dümenden sağa sola konulan postaları… İhanet sürecinde toplumda sıkışan gazın nasıl ustaca alındığını… Sahte milliyetçilik postu meselesine hiç girmeyeceğim!..

Çak çabuk unutan, çok çabuk unutmaya çok yatkın bir ülke olduğumuz için bir kez daha hatırlamanızı isteyeceğim. Üstelik üstünden sadece 3-5 gün geçti!.. Dünün postal yalayıcısı Mesud Barzani’nin Cizre şovundan sonra nasıl da kükremişti, “Sempozyumu şova çevirdi. Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahlarla dolaşması tek kelime ile rezalet” demişti hareketin lideri Devlet Bahçeli… Güya çok sert tepki göstermişti… Sonra da Barzani cephesinden kendisine yöneltilen ağır hakaretler devam edince, ”Ben elbette bir Bozkurtum! Ecel aman verdiği müddetçe Bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim” deyivermişti.

*

Cengiz Çandar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf karesindeki ince detaylara da bakalım;

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, “İktidar, Barzani üzerinden PKK ile temas kuruyor” iddiasını ortaya atmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Duhok’ta Mesud ve Neçirvan Barzani ile “çözüm süreci” vurgusunun öne çıktığı temasları sürerken, aynı gün (19 Kasım) Ankara’da partisinin Bursa milletvekili Kani Torun Meclis’te “adem-i merkeziyetçilikten korkmamalıyız” çıkışı yapmıştı.

Manası ne kadar derin bir fotoğraf karesi olmuş değil mi?.

O fotoğrafı biraz daha anlamdıralım o zaman!..

Bölücü fikirlerine çok alışık olduğumuz, tüm zamanların tüm ihanet süreçlerine canla başla katkı sunan Cengiz Çandar, hareketin lideri Devlet Bahçeli ile o fotoğrafı çektirip paylaşmadan hemen önce (dün) Kürdistan 24 haber sitesine özel bir demeç verdi. “Cengiz Çandar: Başkan Barzani Kürt ulusal birliğini korudu” başlığı ile servis edilen haberden de alıntı yapayım ki, tezgaha anlayamayanlara yardımımız olsun;

-Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Başkan Mesud Barzani'nin mesajlarının ulusal birlik ruhunu canlandırdığını ve Kürtlerin bölgede barışın önemli bir karakteri olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Cengiz Çandar, Kurdistan24'e verdiği röportajda, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nın önemine dikkat çekerek, bu konferansı, geçtiğimiz ay Duhok'ta düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu'nun (MEPS2025) devamı ve tamamlayıcısı olarak nitelendirdi.

Çandar'a göre söz konusu konferans ve forum Orta Doğu'da barış ve istikrar haritasını yeniden şekillendirmek için ciddi ve etkili birer platform.

MEPS2025'in katılımcılarından biri olan Çandar, etkinliği, bölgedeki üst düzey isimlerin bir araya geldiği, oldukça etkili bir uluslararası platform olarak nitelendirdi.

Çandar, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed gibi isimlerin Duhok'ta bulunmasının, toplantının öneminin açık bir göstergesi olduğunu ve Kürt ulusal birliği yansıttığını söyledi.

Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda okunan Başkan Barzani ve diğer Kürdistan Bölgesi liderlerinin mesajlarının öneminde değinen Çandar, "Bu mesajlar Kürt ulusal birliğinin yeniden canlandırılmasının temeli oldu." dedi.

Cengiz Çandar ayrıca, "Her iki etkinlikten çıkan sonuç, Kürtlerin kendi ağırlıklarının olduğu ve Orta Doğu'da hiçbir barış ve istikrar sürecinin Kürtlerin güçlü ve kilit bir karakter olarak aktif katılımı olmadan başarılı olamayacağıdır." dedi.

*

Barzani’ye ve diğer teröristlere methiyeler ve “Kürt ulusal birliği”…

Sonrada hem de milletin Meclis'inden paylaşılan o fotoğraf...

Nasıl ama?.. Alayınıza iyi geldi mi?..

Fotoğraflar asla yalan söylemez!..

Belki de “danışıklı dövüştü” diyenleriniz olacaktır. Ona da katılırım!..

“Süreç’e ilişkin güzel sinyaller” öyle mi?..

Adamlar daha nasıl anlatsın?.. Maazallah ya gözümüze sokarlarsa!..