Ahmet Türk'ten 'hayal kırıklığı' açıklaması 'Beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadı'

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mardin Şubesi tarafından düzenlenen “Umut Hakkı ve Barış” konulu panelde konuşan İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, kamuoyunda "10’uncu Yargı Paketi" olarak bilinen yeni infaz düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu. Türk, paketin beklentilere yanıt vermediğini belirterek eleştirilerini dile getirdi.

“EKİM AYINDA BEKLENTİLERE YANIT VERECEK BİR SÜREÇ UMUYORUZ”

Yeni infaz paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Türk, düzenlemeye yönelik eleştirilerin ve güvensizliğin arttığını dile getirdi. Türk, “Eleştiriler var, hatta güvensizlik var. Bunların samimi olmadığı konusunda. Aslında biz bu samimiyeti gördük. Ama açıkça söylemek gerekir ki, son dönemde özellikle bayramdan önce beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü. Ama inanıyorum ki bu süreç, yine devam eder. Ama bugün ortaya koydukları infaz yasası ve bu infaz yasasında hiçbir şeyin olmaması, beklentilerimize yanıt vermeyecek bir noktada olması, bizlerde bir hayal kırıklığı yarattı. Umut ediyoruz ki, Ekim ayında beklentilerimize yanıt verecek bir sürecin başlamasıdır” ifadelerini kullandı.

SDG'NİN SİLAH BIRAKMASI TARTIŞMASI

Ahmet Türk, konuşmasının devamında Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) silah bırakmasına ilişkin gündeme gelen değerlendirmelere de yanıt verdi. Türk, güvenlik boşluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İyi de bir yönetim boşluğu varken, Rojava'da devletin hiçbir gücü yokken, polisi, askeri yokken, Hol Kampı gibi bir yerde 55 bin IŞİD militanı, kadın ve çocuklar varken, Kürtler silahları bırakıp, güvenliği nasıl sağlayacak? Bunu bile düşünmeyecek bir noktada 'Silah bıraksınlar' diyorlar. Güvenliği yok, rejimin bir gücü yok, rejimin kontrol etme şansı yok. Kürtlerin bugün oluşturduğu silahlı güç sadece kendilerini savunmaya yönelik bir güç olarak ortaya çıktı. Bugün de halen IŞİD tehlikesi geçmedi. Bugün silah bıraktığı zaman o kamplarda halen 10 binlerce IŞİD militanının yeniden devreye girmesi ve Suriye'yi yeniden kana bulaması anlamına gelir. Bunu da özellikle ben ifade etmek istedim. Partinin bu konuda bunu da dikkate alıp, bu konuyu gündeme getirmemesi konusunda benim de şahsen eleştirilerim oldu. Böyle bir mantıkla yaklaşmak lazım.”