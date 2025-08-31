Ahşap Bayraktar TB2 maketini 30 günde yaptılar

Hatay'da yaşayan iki genç, hayalini kurdukları Bayraktar TB2'nin ahşap maketini 100 bin TL harcayarak 30 gün süren çalışmayla ortaya çıkardılar. Ahşaptan yapılan ve görünümüyle mest eden yarım ton ağırlığındaki maket, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Payas ilçesinde yaşayan Samet Keskin (26) ve Recep Tayyip Yüksekdağ (26), yerli ve milli savunma sanayi eserlerine duydukları hayali gerçeğe dönüştürdü. Türkiye'nin yerli üretim ürünü olan ve Baykar tarafından imal edilen Bayraktar TB2'nin ahşaptan maketini yaptılar. Milli benlik duygusuyla iki arkadaş tarafından 30 günde gece ve gündüz süren çalışmalarla yapılan maket, 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı. Görünümüyle mest eden maket, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Gençlerin el emeğiyle yaptığı Bayraktar TB2 maketi, bölgede yaşayan çocuklara hem örnek olacak hem de milli gururu yaşatacak.

"100 BİN TL CİVARINDA BİR MALİYETLE BU PROJEYİ TAMAMLADIK"

Bayraktar TB2 maketini gençlerin örnek alması için 100 bin TL maliyetle imal ettiklerini söyleyen Samet Keskin, "Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi; "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar." Biz de bir gün Recep Tayyip ağabeyimle otururken böyle bir fikri konuşmaya başladık. Aslında ilk hayalimiz Altay tankı maketiydi, fakat imkanlarımız elvermediği için Bayraktar TB2'yi yapmaya karar verdik. "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki yarın ülkemizin uzay programında çalışacak" dedik. 100 bin TL civarında bir maliyetle bu projeyi tamamladık. Bundan sonra Altay tankı maketi yapmayı da hedefliyoruz. Selçuk Bayraktar'ı Payas'ta ağırlamaktan onur duyarız" dedi.

"YARIM TON AĞIRLIĞINDA, TAMAMEN AHŞAPTAN BİR MAKET ORTAYA ÇIKTI"

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olan ahşap için Bayraktar TB2 maketine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Recep Tayyip Yüksekdağ ise sürecin zorlu geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Uzun süredir aklımda olan bir hayaldi. Samet kardeşimle beraber akşamları ve hafta sonları çalışarak bu projeyi yetiştirdik. Yarım ton ağırlığında, tamamen ahşaptan bir maket ortaya çıktı. Kolay olmadı, uykusuz gecelerimiz oldu. Hatta zaman zaman tartıştık ama sonunda başardık. Vatandaşlar ilgi gösteriyor, çocuklar maketle fotoğraf çekiliyor. Bundan sonra da yerli ve milli ürettiğimiz tüm savunma sanayi eserlerinin maketlerini yapmayı hedefliyoruz."