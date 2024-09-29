Ahşap ev alevlere teslim oldu

Bolu'da iki katlı ahşap ev küle döndü. Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı iki katlı ahşap evde sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını fark eden mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alev alev yanan ahşap ev, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.