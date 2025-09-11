Ahşap kalaşnikof mahalleyi karıştırdı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araçtan çıkan tahtadan yapılmış keleş olarak adlandırılan silah korku yaşattı.

Vaka saat 23.30 civarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde bir otomobilde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarı alan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler herhangi bir çatışma olmadığını fark edince ihbara konu olan aracı aradılar. Aramada otomobil içerisinde keleş diye tabir edilen silahı buldular. Silahı inceleyen ekipler, silahın tahtadan yapılmış maket olduğunu belirlediler.

Sürücü A.B.'nin mobilyacı olduğunu ifade edip böyle tahtadan bir silah yaptığını, silahı bagaja koymak için eline aldığı söyledi. Ahşap makete el konuldu. Sürücü otomobiliyle uzaklaştırıldı.

