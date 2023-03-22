Ahsen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ahsen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ahsen ne demek? Ahsen isminin anlamı nedir?

AHSEN NE DEMEK?

Ahsen isminin kökeni Arapçadan gelmektedir. Aynı zamanda Türkçeye yerleşmiş olan isimlerden birisidir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar hala popülerliğini kaybetmeyen isimler arasında yer alır.

Türk Dil Kurumu bakımından bu isminin anlamı ise, "çok güzel, en güzel" şeklinde yorumlanıyor.

Genellikle de ülkemizde kız çocukları için tercih edilir.

AHSEN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ahsen Arapça kökenli bir kelimedir. İslami açıdan da önemli bir isimdir.

En çok merak edilenler konulardan biri ise, Ahsen isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Ahsen ismi Kur'an'ın içinde geçer.

Ahsen kelimesi Kur’an-ı Kerim'de toplamda 50 ayetin içinde yer alır. Hem kız hem de erkek çocuklar için tercih edilebilecek en güzel ve özel isimler arasında yer alır.

AHSEN KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Ahsen Türk Dil Kurumu ise, isim sözlüğünde yer alıyor. Unisex olan kullanılan bu isimin anlamı ise, çok güzel, en güzel olarak açıklanır.

Ahsen kelimesinin TDK iki farklı sözlük anlamı vardır.

Ahsen isminin TDK sözlük anlamları ise;

-Çok güzel, çok iyi, en güzel,

-Daha güzel, en güzel ve çok güzel anlamlarında sıkça kullanılır.