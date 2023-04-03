Ahsen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ahsen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ahsen ne demek? Ahsen isminin anlamı nedir?

AHSEN NE DEMEK?

Ahsen isminin kökeni Arapçadan gelir. Aynı zamanda Türkçeye yerleşmiş olan isimlerden birisidir.

Türk Dil Kurumu bakımından bu isminin anlamı ise, "çok güzel, en güzel" şeklinde yorumlanıyor.

Unisex olarak bilinen bu isim genellikle her iki cinsiyet için de kullanılır. Genellikle de ülkemizde kız çocukları için tercih edilir

AHSEN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ahsen Arapça kökenli bir kelimedir. İslami açıdan da aslında çok önemli bir isimdir.

En çok merak edilenler konulardan biri ise, Ahsen isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Ahsen ismi Kur'an'ın içinde geçer.

Ahsen'i takvim ise, en güzel şekil anlamı ile bilinir. Aynı zamanda Ahsen kelimesi Kur’an-ı Kerim'de toplamda 50 ayetin içinde yer alır.

Hem kız hem de erkek çocuklar için tercih edilebilecek en güzel ve özel isimler arasında yer alır.