Ahu Tuğba kimdir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahu Tuğba kimdir?

Evinde ölü bulunan Ahu Tuğba kimdiri insanlar merak ediyor. Peki, Ahu Tuğba kimdir? İşte detaylar...

Ahu Tuğba, doğum adıyla Tuğba Çetin, 13 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahu Tuğba, eğitimini İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nde (Robert Kolej kız lisesi bölümü) tamamladı.

Daha sonra Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye döndü.

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1974 yılında sinema kariyerine adım atan Ahu Tuğba, ilk olarak bir filmde kısa bir rol aldı.

1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edindi ve 1980'lerin başında ulusal çapta üne kavuştu.

Ahu Tuğba evinde ölü bulunduAhu Tuğba evinde ölü bulundu

Genellikle iyi kalpli ancak sefahat düşkünü karakterleri, fahişeleri veya bağımlıları canlandırarak bir seks sembolü olarak tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkaran Ahu Tuğba, on kez evlenip boşanmış ve bir çocuk annesi.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynamış olup, 80'li yıllarda Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte seks sembolü olarak anılmıştı.

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