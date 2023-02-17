Ahududu bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ahududu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ahududu diğer ismiyle ağaç çileği bitkisi, Romatizma, mafsal kireçlenmesi, nikris, boğaz, bademcik ve göz iltihaplarında kullanılır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dâhil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

AHUDUDU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir. Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde, sulu ve güzel kokuludur.

NASIL YENİLİR?

Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel, urup ve likör yapılır. Meyve olarak da yenir.

ZARARI VAR MI?

Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir.