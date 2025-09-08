Ahududu ihracatında rekor: 26 ülkeye 64 bin ton gönderdi

Fas, 2024-2025 tarım sezonunda ahududu ihracatında yeni bir rekor kırdı. Toplamda 64.400 ton ürün, 26 ülkeye gönderilerek 487 milyon dolar gelir sağladı. Bu rakam, önceki yıla göre %13,8 artış gösterirken, 2022-2023 sezonundaki önceki rekoru %9 aşmış oldu. Artan ihracatla birlikte ahududu, Fas’ın değer bazında en çok ihraç edilen ikinci tarım ürünü konumuna yükseldi. Sezonun zirvesi Nisan ayında yaşandı; yalnızca bu ay 10 binden fazla ton ürün yurt dışına sevk edildi.

HEDEF PAZARLAR VE YENİ AÇILIMLAR

Ahududunun başlıca alıcıları arasında Birleşik Krallık öne çıktı ve toplam ihracatın %30’undan fazlasını aldı. Bunu İspanya (%23,4), Hollanda (%18,4), Almanya (%13,6) ve Fransa (%7,9) izledi. Bu beş ülke, Fas’ın toplam ihracatının %94,4’ünü oluşturuyor. Öte yandan Fas, ikinci düzey pazarlarda da ciddi büyüme kaydetti; Belçika’ya yapılan ihracat 2,5 kat artarken, Avusturya, İsviçre, Romanya ve Esvatini’ye ilk sevkiyatlar gerçekleştirildi.

LOJİSTİK VE KALİTE ODAKLI STRATEJİ

Uzmanlara göre, bu başarı Fas ahududu sektörünün giderek daha iyi yapılandığını gösteriyor. Avrupa’nın fito-sanitasyon standartlarına uygunluk, ürünün tazeliği ve yüksek kalitesi, Fas’ı İspanyol ve Portekizli rakipler karşısında avantajlı kılıyor. Ancak sektör, sürdürülebilirlik ve karlılık konusunda baskı altında bulunuyor. Dijital içerik, mobil ödeme sistemleri ve sanal işletmecilerle kurulacak işbirliklerinin 2030’a kadar yıllık 5,5 milyar dirhem ek gelir sağlayabileceği öngörülüyor.

GELECEK HEDEFLER

Ahududu ihracatında kaydedilen rekor, Fas’ın Avrupa ve Afrika pazarlarına stratejik açılımını pekiştiriyor. 2025-2026 sezonunda sektörün önceliği, mevcut pazarlarda konsolidasyon sağlamak, yeni pazarlara açılmak ve ürün kalitesini yükseltmek olacak.