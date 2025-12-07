Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Kira ve aidatların enflasyonun çok üstünde artması bütçeleri zorladı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte lüks sitelerdeki aidatların kira bedellerine yaklaşması vatandaşları göçe zorluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'da 117 bin aile yüksek aidatlar nedeniyle göç etti. Yüksek aidatlar ülke genelinde ise 250 bin ailenin taşınmasına sebep odu.

Haber Global'den Siber Gülersöyler'in haberine göre, Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim 2025 Veri Analizi'ne göre, aidat rekorları Muğla'da. İstanbul'da ise Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi ilçelerde aidatlar 10 bin TL'nin üzerinde.

YÜKSEK AİDAT KARARI İPTAL EDİLEBİLİR

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı avukat İbrahim Güllü, aidat artış oranlarının enflasyonun üzerinde olduğunu belirterek, aidatlardan hem mülk sahibi hem de kiracının sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Kiracıların kiraları ödemekte zorlanırken aidatların ödenmemesini fırsat bilen ev sahiplerinin kiracısını tahliye imkanına sahip olabildiğine dikkat çeken Güllü'nün "Çalışanlar ve asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 zam yapılırken aidat artışlarının yüzde 75-100’lere kadar çıkması birçok kişinin aidatını ödeyememesine neden olacak. İlerleyen günlerde aidatlardan kaynaklı icra takiplerinin sayısında artış yaşanabilir" uyarısı dikkat çekti.

Site toplantılarında aidat şikayetlerinin yazılı olarak bildirilmesi ve tutanağa itiraz şerhi konulmasının altını çizen Güllü, yüksek aidatlara karşı toplantıya katılıp şerh düşen vatandaşların, toplantı tarihinden itibaren 1 ay, katılım olmazsa 6 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde yüksek aidat kararının iptali için dava yoluna gitmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da, kat maliklerinin yönetim toplantılarına katılmamasını eleştirerek "Ödemek istemediğiniz yüksek aidat tutarlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Ocak ayı itibariyle aidatlarda yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngördüğünü ifade eden Sandalcı, bu rakamın üstündeki artışların "fahiş" olarak değerlendirileceğini belirtti.

Sandalcı, Meclis'e sunulan Tesis Yönetim Yasası'nın yılbaşından sonra onaylanacağını umduklarını belirterek onaylanması durumunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi yönetim faaliyeti hizmeti veren profesyonel yönetim şirketlerinin lisanslaşacağını ifade etti. Yılda en az bir defa zorunlu denetim olacağını söyleyen Sandalcı, "Denetim esnasında lisans iptali de gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.