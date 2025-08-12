Aidat çetelerinin korkulu rüyası gazeteci Boran Avrupa yolunda

Tek başına, İstanbul B. Çekmece de Alkent 2000 aidat Çetesini ortaya çıkartıp çökerten BORAN, Site denen yerin Mahalle olduğu Yargıtay ve Mahkeme Kararları ile ortaya çıkardı.

AVUKATSIZ 75 DAVA DAVA KAZANDI

25 yıldır oturduğu Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarındaki villasında, aidat çetesine ayda bin, senede 12 bin Euro aidat adı altında haraç vermeyen Boran, Hukuk savaşı başlattığı 50 civarında kanunsuz aidat çetesince yapılan icra takibine itirazlar yapıp durdurdu. Sonra iptal ettirdi. Tazminat davaları açtı.

Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan İtirazın İptali davalarına onlarca avukata karşı, avukatsız davalar kazandı. Emsal kararlar çıkmasına vesile oldu. Hakaretten vb suçlardan açılan ceza davalarından Avukatsız Beraat etti. Aidat çetesi iftiralar atıp, yalancı şahitler ile şantajla yaptı. Yaptığı bazı haberlerde hakaret den yargılandı. Beraat etti.

YARGITAY DA DURUŞMALARA GİRDİ. MÜTHİŞ SAVUNMALAR YAPTI

Alkent Aidat Çetesi son 30 yılda 400 Milyon Euro kanunsuz aidat diye Haraç topladı. Mahalleye site diyen çete yüzlerce mağdur oluşturdu.

Savcılar, Hakimler, Polis bu zulmü seyretti.

İnsanlar 3-4 Milyon Dolara/Euroya sitede villa aldık diye dolandırıldılar.

Çünkü Alkent 2000, B.Çekmece ilçesinin 24 Mahallesinden biri. Tüm yolları kamuya terk. Site değil.

Çamlıca Bulvarı 8 ada 15 parsel. 7 Tepe Bulvarı 29 ada 29 parsel. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu birden fazla parsel üzerine kurulu yerde Toplu Yapıya Geçilmez diyor.

BORAN, Ankara da Yargıtay 18 ve 5 Hukuk Dairelerinde duruşmalara katılıp, aidat çetesi avukatlarına karşı davalar kazandı. Heyetlere belgeler ile savunma yapıp, çeteleri ifşa etti.

350 SUÇ DUYURUSU YAPTI

BORAN, suç işlememek, sanık olmamak, kamu düzenini sağlamak için son 25 yılda 350 suç duyurusu yaptı. Bu Hukuk savaşları için yüzbinlerce Euro harcadı.

Dolandırıcılıkları, Hırsızlıkları, Gaspları savcılara ihbar etti.

VALİ, BELEDİYE BAŞKANLARI, AVUKATLAR, SAVCILAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPTI

Görevi kötüye kullanan, işini yapmayan, suçlulara, suçlara seyirci kalan çok sayıda kamu görevlisi hakkında suç duyurusu yaptı.

Konuyu TBMM ne taşıdı. Yazılı, Sözlü soru önergeleri yaptırdı. Muhalefet Milletvekillerine TBMM de Basın toplantısı ile. Yolsuzlukları dünyaya duyurdu.

AKP VE İYİ PARTİ DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Anadolu Ajansından 2 ödül alan BORAN, 12 Eylül 1980 de çok sayıda örgüt davasını takip edip, haberleştirdi. Anadolu Ajansı na geçtiği Dev-Yol, Ülkü Ocakları, Dev-Genç, Akıncılar gibi çok sanıklı davaların haberi ile milyonları bilgilendirdi.

İstanbul'u 98 Milletvekilinden biri olmak için Akp den 4 dönem Milletvekili adayı olan BORAN, 2023 seçiminde İYi Parti den İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Yaşanılır Türkiye için TV’ler, Haber Siteleri, Radyolarda binlerce haberler yapan Dursun BORAN, şimdi Yaşanılır Türkiye İçin KANUNLAR yapmak için Milletvekili olacak.

35 YILDIR ALMANYA YA GİDİP GELİYOR

Fırsat buldukça Almanya'ya iş toplantıları ve tatil için gelen BORAN, disiplinli, düzenli, ciddi çalışmaları ile tanınıyor.