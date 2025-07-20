Aidat ödemesi isteyen apartman yöneticisini bıçakla öldürdü

Kaynak: DHA
Aidat ödemesi isteyen apartman yöneticisini bıçakla öldürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aidat istediği S.D. tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi M.D., hayatını kaybetti.

Korkunç olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Çavuş Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmalarını istedi.

S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, M.D.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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