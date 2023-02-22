AIDS'e hangi rahatsızlıklar neden olur ilk belirtileri nelerdir?

AIDS BELİRTİLERİ NELER?

Sık kuru öksürük,

Yorgunluk hissi,

İştahsızlık ,

Ağızda oluşan ve geçmeyen aftlar,

Genital bölge yaraları,

Aşırı kilo kaybı sonlara doğru oluşur daha çok,

Ya da hafif kilo kayıpları,

Uzun süren isaller,

Gece terlemeleri,

Halsizlik,

Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidelmesi gerekiyor





AİDS’E NEDEN OLAN RAHATSIZLIKLAR NELERDİR?



Güneşe karşı hassasiyet

Yutma güçlüğü

Tat alma duyusunda bozukluğa

Bulantı,

Kusma

Karın ağrısı

ishal sık görülür. Ölüm nedenlerinden biridir.

Ateş

Gece terlemesi

Kilo kaybı

Öksürük

Nefes darlığı

Cilt hastalıkları sedef vb.

Sitomegalovirus enfeksiyonu - Retinada enfeksiyon ve körlük

Sinir sisteminde rahatsızlıklar

Nörolojik rahatsızlıklar

Baş ağrısı,

El ve ayaklarda güçsüzlük

Davranış bozuklukları

Cilt kanseri



Rektum kanseri

Lenfoma

Beyinde Lenfoma

En sık karşılaşılan pamukçuk

Anemi

Yemek borusunun mantar enfeksiyonudur ( özefajial kandidiasis ).

Pnömoni

Tüberküloz

Bakteriyel

Viral

Parazitik

ilaç kullanımı sonrası döküntü

Kalp zarında sıvı toplanması