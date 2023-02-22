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AIDS'e hangi rahatsızlıklar neden olur ilk belirtileri nelerdir?

Çağın vebası olarak adlandırılan AIDS ile ilgili halen bir çok şey belirsizliğini korurken uzmanlar ölümcül hastalığın belirtileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte AIDS’e neden olan hastalıklardan bazıları ve ilk belirtileri.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 08:03
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AIDS belirtileri nelerdir hangi hastalıklar neden olur

AIDS'e hangi rahatsızlıklar neden olur ilk belirtileri nelerdir?
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AIDS BELİRTİLERİ NELER?

Sık kuru öksürük,
Yorgunluk hissi,
İştahsızlık ,
Ağızda oluşan ve geçmeyen aftlar,
Genital bölge yaraları,
Aşırı kilo kaybı sonlara doğru oluşur daha çok,
Ya da hafif kilo kayıpları,
Uzun süren isaller,
Gece terlemeleri,
Halsizlik,
Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidelmesi gerekiyor



AİDS’E NEDEN OLAN RAHATSIZLIKLAR NELERDİR?

Güneşe karşı hassasiyet
Yutma güçlüğü
Tat alma duyusunda bozukluğa
Bulantı,
Kusma
Karın ağrısı
ishal sık görülür. Ölüm nedenlerinden biridir.
Ateş
Gece terlemesi
Kilo kaybı
Öksürük
Nefes darlığı
Cilt hastalıkları sedef vb.
Sitomegalovirus enfeksiyonu - Retinada enfeksiyon ve körlük
Sinir sisteminde rahatsızlıklar
Nörolojik rahatsızlıklar
Baş ağrısı,
El ve ayaklarda güçsüzlük
Davranış bozuklukları
Cilt kanseri


Rektum kanseri
Lenfoma
Beyinde Lenfoma
En sık karşılaşılan pamukçuk
Anemi
Yemek borusunun mantar enfeksiyonudur ( özefajial kandidiasis ).
Pnömoni
Tüberküloz
Bakteriyel
Viral
Parazitik
ilaç kullanımı sonrası döküntü
Kalp zarında sıvı toplanması

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