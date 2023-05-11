AIDS’e iyi geldiği söylenen şifalı bitkiler

İşte HIV pozitif olanların tüketmesi gereken doğadaki şifa kaynakları ve yiyecekler…

AIDS’e iyi geldiği söylenen şifalı bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

Dünyanın en korkunç hastalıklarından biri olarak kabul edilen HIV pozitif olanların nelerle beslenmesi merak konusu.

HIV pozitifli olanların şu yiyecekleri tüketmesi uygun görülüyor. Elbette, doktor kontrolü öncelikli olmak koşuluyla..

Buğday çimi,
Buğday şırası,
Hula hinkal,
Arpa,
Bezelye yemeği,
Brokoli yemeği,
Dereotu,
Ebegümeci yemeği,
Enginar yemeği,
Hodan,
Kereviz yemeği,
Kırmızı pancar,
Kişniş,
Kuzukulağı yemeği,
Nane,
Maydanoz,
Roka,
Salatalık,
Yulaf,
Kenircu,
Isırgan otu yemeği,
Sarımsak,
Sinirli yaprak yemeği,
Siyah turp,
Soğan,
Şalgam,
İspirt,
Karahindiba yemeği,

AİDS’E İYİ GELDİĞİ SÖYLENEN ŞİFALI BİTKİLER

Defne yaprağı,
Isırgan otu,
Kantaron,
Kekik,
Kenevir tohumu,
Kırkkilit otu,
Mersin yaprağı,
Nane,
Oğul otu,
Sinirli yaprak,
Siyah hardal tohumu,
Tere tohumu,
Üzerlik tohumu,
Yeşil çay,
Zerdeçal,
Acı yavşan,
Anason,
Altın otu,
Andız otu,
Aynı sefa,
Biberiye,
Civan perçemi,
Çam sakızı,
Defne tohumu,

Arı sütü,
Kara kovan balı,
Polen,
Propolis,
Kefir,
Yoğurt suyu,
Tereyağı,
Kemik iliği,
Kemik suyu çorbası,

Acı badem,
Acı kayısı çekirdeği,
Ardıç meyvesi,
Badem,
Böğürtlen,
Çam fıstığı,
İğde,
Karahalile,
Koca yemiş,
Kuşburnu,
Limon,
Palamut,
Turunç,
Yer elması.

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