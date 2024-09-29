AIFF ve FIFA'dan kadın futboluna destek

Hindistan Futbol Federasyonu (AIFF), FIFA Kadın Futbol Gelişim Programı ile işbirliği içinde dört gün süren bir mükemmeliyet atölyesi düzenledi. Bu atölyeye, Hindistan Kadınlar Ligi ve ikinci kademe takımlarından toplamda 25 antrenör katıldı. Katılımcıların 19’u kadın antrenörlerden oluşuyordu. Atölye, Kolkata'daki Ulusal Mükemmeliyet Merkezi’nde gerçekleşti. Atölyenin oturumlarını, FIFA Kadın Teknik Departmanı’nda çalışan Simon Toselli ve UEFA A-Lisans sahibi eski futbolcu Stéphanie Spielmann yürüttü.

AIFF Başkanı Shri Kalyan Chaubey, katılımcılara değerli bilgiler sunarak kadın sporuna ve antrenörlerine yapılan yatırımların önemini vurguladı. Chaubey, “Kadın futbolu, uluslararası düzeyde ilerlemek için büyük bir potansiyele sahip olduğumuz bir alan. Bu hedefe ulaşmak için gerçek bir liderlik eğitim programına ihtiyacımız var” dedi.

Chaubey ayrıca, Hindistan’ın kadın sporlarına olan ilgisinin özellikle yüksek olduğu bölgelerde genç yeteneklerin tanımlanmasının uluslararası başarıya ulaşmada kritik bir rol oynadığını ifade etti. “Bu atölyeye katılan ve bilgilerini artırmak için gayret gösteren tüm antrenörler, yetenekleri tanımlayabilir ve bunları AIFF’nin yetenek avcılarıyla paylaşabilir. Bu, daha büyük bir oyuncu havuzu oluşturmamıza yardımcı olacaktır” diye ekledi.

Hindistan kadın futbolunun geleceği nasıl şekillenecek? AIFF'nin bu yatımıyla Hindistan'ın uluslararası düzeyde ilerlemeyi hedeflediği açıkça görülüyor. FIFA tarafından dünya sıralamasında 68. sırada yer alan Hindistan’ın, tarihi olarak en yüksek sıralaması 48. olmuştu ve Chaubey, daha fazla düşüş yaşamaktan kaçınmak istiyor.

“17 ile 23 yaş arasındaki en az 200 yetenekli kadın futbolcuyu tanımlayabilmeliyiz. Daha sonra bu oyuncuları liderlik eğitim programı aracılığıyla eğitebiliriz. Eğer 2030 Asya Oyunları’na ulaşmayı hedefliyorsak, bu oyunculara uygun bir ileri düzey eğitim verilmesi ve daha fazla maç süresi sağlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Artan finansman ve Hindistan'da kadın sporlarına yönelik büyüyen ilgi, katılımda doğrudan bir artış sağladı. Chaubey, Hindistan’daki kadın futbolcu sayısının yıldan yıla ‘yüzde 138 oranında’ arttığını doğruladı.

Başarı için yansıtma, zorluklar ve iletişim kritik öneme sahip Atölye, birkaç temel alana odaklandı. Antrenörler için fiziksel uygulama, taktik teorisi ve iki uzmanla bire bir çalışma oturumlarının bir karışımını içeriyordu. FC Vendenheim'da daha önce futbol oynamış ve Tahiti’yi yönetmiş olan Spielmann, antrenörlerle pratik oturumları yönetti.

Pratik antrenman sırasında iletişimin önemine özel bir vurgu yapıldı. Spielmann, oyuncularına antrenman sırasında fiziksel eylemin arkasındaki teoriyi açıklamanın zaman kazandırdığına inanıyor. “Teoriyi açıklamak, hem oyuncuların anlamasını kolaylaştırıyor hem de antrenmanın verimliliğini artırıyor” diyor.

Bu atölye, Hindistan kadın futbolunun gelişiminde büyük bir adım olma potansiyeline sahip. Antrenörlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, kadın futbolunun uluslararası alandaki yerini güçlendirebilir. Chaubey’in belirttiği gibi, bu sürecin başarısı, liderlik eğitimi ve genç yeteneklerin keşfi ile doğrudan ilişkilidir. Hindistan, kadın futbolunda uluslararası standartları yakalamak için gereken tüm adımları atma kararlılığını gösteriyor.