Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 8 Temmuz'da hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AİHM ikinci dairesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" buldu ve Demirtaş hakkında hak ihlali kararını verdi.

Bu kararla; 9 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ın tahliye edilme ihtimali yeniden gündeme geldi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Dem Parti'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

AİHM'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."

ADALET BAKANLIĞI AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.