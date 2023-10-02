Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi on üçüncü bölümde sezon finaline girmişti. Aile’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?

Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Aile’nin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Aile dizisi sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de izleyicisine veda etmişti. Aile’nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

Aile 14. bölümü 3 Ekim Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

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