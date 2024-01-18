Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

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Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Geçtiğimiz yıllarda çıkan ve gişede büyük başarı elde eden Aile Arasında filmi beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici ile buluşuyor. Peki, Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Gülse Birsel'in mizahi dokunuşlarıyla kaleme aldığı Aile Arasında filmi senaryosu Ozan Açıktan'ın yönetmenliğinde beyazperdeye taşındı. Peki, Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz'ın yolları, 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan bir tesadüfle kesişiyor.

Solmaz'ın kızı Zeynep'in Adanalı sevgilisiyle evlenme kararı, Fikret'i korku dolu bir maceraya sürüklüyor. Aile arasında küçük bir nikah töreni planlanan olay, damadın ailesinin ısrarıyla beklenmedik bir büyüklüğe ulaşıyor.

Başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar ve Gülse Birsel'in yer aldığı filmde, ailenin komik ve absürt halleri izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi vadederken, kadroda Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu gibi usta isimler de dikkat çekiyor.

Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başlamış ve İstanbul'un yanı sıra Silivri'deki özel sette ve Adana'da gerçekleştirilmiştir. Yedi hafta süren çekimlerle tamamlanan film, aile içindeki karmaşayı ve mizahı ustalıkla harmanlayarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin vizyon tarihi merakla beklenirken, bu eğlenceli yapımın Türk sinemasına yeni bir soluk getireceği şimdiden konuşuluyor.

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