Aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Kaynak: DHA
Aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Gaziantep’te aile arasında çıkan kavgada kurşun yağdı. Olayda Eyip T. hayatını kaybederken babası ve ağabeyi gözaltına alındı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada Eyüp T. (29) hayatını kaybetti, şüpheli baba ve ağabey gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karkamış'a bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp T., evlerinin bahçesinde babası Muhsin T. ve ağabeyi İbrahim Halil T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunlar, Eyüp T.'ye isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp T., kurtarılamadı. Olayın ardından baba ile ağabey, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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