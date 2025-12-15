Türkiye, aldıkları düşük emekli maaşları ile başlarını sokacak bir ev bile kiralayamadıkları için izbe otel odalarında yaşamaya mecbur kalan emekliler haberiyle çalkalanıyor.

Oksijen'den Mine Şenocaklı’nın “Emeklilerin evi artık ucuz otel odaları!” başlıklı haberiyle kamuoyunun gündemine giren içler acısı durum karşısında ise iktidar sessizliğini sürdürüyor.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Söz konusu olay sonrası, bütçe görüşmeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soruldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bütçe görüşmeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a emeklilerin barınma koşullarına ilişkin sorular yöneltti.

Koçyiğit, Ankara Ulus’ta tek kişilik odalarda kalan emeklilerle ilgili haberi hatırlatarak, Bakan Göktaş’a "Haberi okudunuz mu?" diye sordu.

Göktaş ise "Biz gittik oraya, gittik" şeklinde yanıt verdi.

Yaşanan olay sonrası Koçyiğit, emeklilerin neden ev tutamadığını sorguladı. Koçyiğit, "Niye insanlar tek kişilik odalarda kalıyor? Niye evde kalamıyorlar? Niye bir emekli ev kiralayamıyor? Niye başkasının emeklisi gelip Türkiye’de Kapadokya’yı geziyor da bizim emeklimiz kendisine bir ev kiralayamıyor?" sözlerini sarf etti.

'BELKİ BAŞKA NEDENLERLE ORADA KALIYORLARDIR'

Bakan Göktaş ise, bu duruma "Belki başka nedenlerle orada kalıyorlardır" şeklinde yanıt verdi.

Oysa otelde kalan emeklilerle yapılan röportajlarda emekliler, açık bir şekilde geçinemedikleri için otellerde kalmak zorunda olduklarını ifade etmişlerdi.