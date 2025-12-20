Ankara Ulus’ta bulunan ucuz otellerin hemen hepsinde emekli vatandaşların kalması ülke gündemine oturan konulardan biri. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, çareyi odaların günlüğü 200 ila 400 lira arasında değişen otellere sığınmakta buldu.

Otel köşesinde yalnız başlarına yaşamaya devam eden emeklilerin çoğunun maaşı ise en düşükten bağlanan 16 bin 881 lira.

KONU MECLİS'E TAŞINDI

Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a emeklilerin barınma koşullarına ilişkin sorular yöneltilmiş ve tek kişilik odalarda kalan emeklilerle ilgili haber sorulmuştu. Göktaş ise, bu duruma "Belki başka nedenlerle orada kalıyorlardır" şeklinde yanıt vermişti.

Bu kez 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otel odalarında sağlıksız ve yetersiz koşullarda yaşayan emeklilere ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi.

"ALGI OPERASYONU"

Bakan Göktaş, "Son günlerde yaşlı vatandaşlarımız ve emeklilerimiz üzerinden maalesef bir algı operasyonu yürütülüyor" sözlerini sarf etti.

Göktaş, sözlerinin devamında şunları söyledi, "Bakanlığımıza bağlı 173 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz hizmet veriyor. Bunların 8’ini bu sene, 8’ini önümüzdeki sene açıyoruz ve aynı zamanda geliri olmayan veya ödeme gücü olmayan yaşlılarımızdan kesinlikle ücret talep etmiyoruz.

Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın yüzde 30’u tamamen bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Kendilerine kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık bir ödeme sağlıyoruz.

Bakanlık olarak önceliğimiz, yaşlılarımızın kurum bakımı yerine, sosyal bağlarını koruyarak aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak. Kimsesi olmayan, barınma, bakım ihtiyacı bulunan sosyal ve ekonomik yoksunluk içindeki yaşlılarımızı yalnız bırakmıyoruz, her koşulda yanlarında oluyoruz.

Evsizlere Konaklama Projesi kapsamında her yıl 81 il valiliğine, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bir genelge gönderiyoruz. Evsiz ve kimsesiz bir vatandaş var mıdır, tarayın diyoruz.

"BİREYSEL TERCİHLER KRİZ GİBİ SUNULUYOR"

Bu taramalar periyodik olarak tekrarlanıyor. Tespit edilen kişileri ücretsiz olarak kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Kamu misafirhanelerine yerleştiremezsek de onlara otel gibi konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada temizlik, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeler yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenlerin konukevi yerleştirmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık.

Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir."