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Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ziyaret etmiş. Ufak kızı susturmak için devlet yetkilileriyle fotoğraflarını kullanmış bakan da makamında kabul etmişti

17 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve kızı susturmak için devlet yetkilileriyle fotoğraflarını kullandığı ortaya çıkan Sadullah Alagöz ile ilgili yeni bir skandalı Barış Pehlivan yazdı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:15
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Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ziyaret etmiş. Ufak kızı susturmak için devlet yetkilileriyle fotoğraflarını kullanmış bakan da makamında kabul etmişti

Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ziyaret etmiş. Ufak kızı susturmak için devlet yetkilileriyle fotoğraflarını kullanmış bakan da makamında kabul etmişti
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde Sadullah Alagöz isimli iş insanıyla ilgili mide bulandıran ikinci bir skandalı yazdı. Gazeteci Barış Terkoğlu ile birlikte kaleme aldıkları SS isimli kitaba atıfta bulunan Pehlivan, "Çocuğunuzu teslim ettiğiniz birini, çocuğunuza tecavüz eden şüpheliyle birlikte tecavüzün yaşandığı yerde görürseniz ne hissedersiniz?" sorusunu sordu.

KAPATMAK İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 17 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz iddiasının üstünün kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Pehlivan, "Çocuğa tecavüz soruşturması devam ederken şüpheliyle makamında görüşen Aile Bakanı Derya Yanık ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz söz konusu skandala sessiz kalıyor." dedi.

Bakan Yanık'ın tecavüz şüphelisini tanımadığını söylediğini hatırlatan Pehlivan, şu detayları aktardı:

"SS’yi okuyanlar bilir; mağdur çocuk E.M. “Sinpaş Altınoran” adlı sitenin içinde yer alan ve Alagöz’ün sahibi olduğu pastanede tecavüze uğradı.

İşte ne acıdır ki...

Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş de tecavüzün yaşandığı o pastanede Sadullah Alagöz’ü ziyaret etmişti. Sadullah Alagöz, 18 Ocak 2022’de gerçekleşen bu buluşmanın karesini yine sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaşmıştı:

“T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yrd. Sn. İsmail Ergüneş Beyefendi’yi Sinpaş Altınoran Özsüt şubemde misafir ettik. Gündemdeki konular başta olmak üzere projelerimizi ve diğer iş kollarımızı istişare etme fırsatı bulduk. Bu hoş ziyareti için Sn. Bakanım İsmail Ergüneş Beyefendi’ye şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”

Peki...

Sadullah Alagöz’ün çocuğa tecavüz etmekle suçlandığı yer olan pastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ergüneş’in sorumlu olduğu iki birim ne?

Yazayım:

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü!

Evet, devlette bizzat tecavüz mağduru çocukla ilgilenmesi gereken kurumlar. Yani, nereden tutsanız elinizde kalıyor."

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