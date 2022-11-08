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Aile Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Türkiye Aile Desteği programından yararlanana 2,5 milyon kişiyi aktarılacak 3,2 milyar lira bugün hesaplara yatırılmaya başlanıyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 08:43
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Aile Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Aile Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
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"Türkiye Aile Desteği" programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3,2 milyar lira bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlar için koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesinin ürünü bu programlardan biri de 'Türkiye Aile Desteği'dir" dedi.

3,2 MİLYAR LİRA DESTEK

"Türkiye Aile Desteği" kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira ödeneceğini duyuran Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır"

 

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