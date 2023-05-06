Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sosyal medya üzerinden açıklıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen bir proje. Aile destek ödeme miktarları ise hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre farklılık gösteriyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mayıs ayı aile destek ödeme tarihi netlik kazanmadı ancak ödemeler her ayın ilk iki haftası içerisinde yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişiyor.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.