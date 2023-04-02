Aile dizimi terapistlerin kullandığı, kişinin aile kökleriyle ilgili sorunların derinine inerek terapi etmeye çalışan bir yöntemdir. Peki, aile dizimi Nedir? Aile dizimi faydaları neler?

AİLE DİZİMİ NEDİR?

Aile dizimi, 20. yüzyılda ortaya çıkan ve insanların aile tarihinden ve dinamiklerinden etkilendiği fikrine dayanan bir terapi tekniğidir. Aile dizimi süreci, aile üyeleri veya ''temsilcileri'' kullanarak aile sisteminin fiziksel bir temsilini oluşturarak başlar.

Terapist, kendileri dahil olmak üzere bireyin her aile üyesi için bir temsilci seçmesini ve ardından birbirleriyle olan ilişkilerini gözlemlemesini sağlar. Bireyden temsilciler arasındaki dinamikleri gözlemlemesi istenir, ortaya çıkan herhangi bir duygu veya anlayış bildirilir. Bu süreçle birlikte, aile sisteminin gizli dinamikleri ve kalıpları ortaya çıkarılır ve çatışmaların, travmaların ve psikolojik sorunların temel nedenleri anlaşılır. Bu konuları kabul ederek ve ele alarak, birey aile üyeleriyle ilişkilerini ve kendisini iyileştirmeye başlar.

AİLE DİZİMİ FAYDALARI NELER?

Aile dizimi terapisinin birçok faydası vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Bireyin farkındalığını artırır:

Bireylerin kendisi ve aile dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış kazanmasına yardımcı olur. Bu terapi aracılığıyla, bireyler önceki kuşaklardan aktarılmış davranış kalıplarını tanıyabilir ve bu kalıpların yaşamlarını nasıl etkilediğini öğrenebilirler. Sorunların kök nedenlerini anlayan bireyler iyileşir ve yaşamlarında olumlu değişiklikler yapma adımları atabilirler.

Bireyi iyileşmeye teşvik eder:

Bireylerin yıllardır taşıdıkları duygusal yaraları iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu yaraları kabul ederek ve çözerek, bireyler ileriye doğru hareket edebilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürdürebilirler. Bu terapi, bireylerin aile kökenlerinden öğrendikleri olumsuz kalıpları ve davranışları kırmasını sağlayabilir.

Bireyin ilişkilerini geliştirir:

Bireylerin aile üyeleri, arkadaşları ve meslektaşları ile ilişkilerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Kendi davranışlarını ve diğerlerinin davranışlarını daha iyi anlayarak, daha etkili iletişim kurabilir, çatışmaları çözebilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler.

Kişisel büyümeyi destekler:

Bireylerin birey olarak büyümelerine ve gelişmelerine katkı sağlar. Aile dinamiklerini anlayarak ve geçmişlerindeki sorunları çözerek, bireyler daha farkındalıklı, kendine güvenli ve güçlü hale gelebilirler. Bu terapi aynı zamanda, bireylerin diğer insanlar için daha fazla empati ve anlayış geliştirmelerine de yardımcı olabilir.

Kuşaklar arasındaki kalıpları kırmaya yardımcı olur:

Terapi, aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan kalıpları kırar. Örneğin, bir ailede sürekli olarak bir birey terk edilmiş hissederse, bu hissiyat kuşaktan kuşağa aktarılabilir ve ailedeki diğer üyelerde de benzer duygusal sorunlara neden olabilir. Aile dizimi terapisi, bu kalıpları tanımlayıp çözerek, aile üyelerinin daha sağlıklı bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olabilir.

Bireylerin hayata bakışını değiştirebilir:

Kişilerin hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarını sağlayabilir. Bu terapi, bireylerin içsel dünyalarına bir bakış atmalarını olanak tanıyarak, geçmişlerindeki sorunları çözmelerine ve gelecekte daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bireyler, kendilerini daha güvenli, daha bilinçli ve daha mutlu hissedebilirler.