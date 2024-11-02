Aile hekimleri iş bırakma kararı aldı! Sağlıkta kriz derinleşiyor

Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni yönetmeliğe karşı yapılacak grev, 5-6 ve 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerde randevu krizinin önüne geçmek için hayata geçirdiğini iddia ettiği yeni yönetmeliği “Eziyet yönetmeliği” olarak adlandıran aile hekimleri grev gerçekleştirecek.

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Hekimler yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak olduğunu belirtirken, muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesini koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve beraberinde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki gösterme kararı aldı. Türkiye genelinde hekimler 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacak.

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AHEF, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması isteğiyle grev yapacaklarının nedenlerini şu maddelerle açıkladı;

"Hekimin ilaç yazma yetkisi kısıtlanıyor,

Hasta hekim ilişkisi müşteri ilişkisine çevriliyor,

Hastayı tedavi etme özgürlüğümüz kısıtlanıyor,

Belirsiz hedef puanlarla sözleşmemizi feshedip, mesleki güvencemiz yok ediliyor."

BAKAN MEMİŞOĞLU 'TAKİP EDECEK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler. Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım" dedi.