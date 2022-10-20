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Bu fırsatı kaçırmayın, hemen aile hekiminize başvurun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:23
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Aile hekimleri kanser taraması yapacak

Bu fırsatı kaçırmayın, hemen aile hekiminize başvurun
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Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, “Kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldı” dedi.

Koca, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi:

"Uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor."

İLK 6 AYDA KAÇ KİŞİ KANSER TARAMASINDAN GEÇTİ?

Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğuna dikkat çeken Bakan Koca, bu merkezlerden 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini belirtti. Koca, şunları söyledi:

"2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor. Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir."

AA

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