Aile hekimlerinden flaş karar! Yeniden iş bırakıyorlar

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Aile hekimlerinden flaş karar! Yeniden iş bırakıyorlar

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto ederek, Kasım ve Aralık aylarında iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Ocak ayında yeni bir iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor.

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek için ocak ayında yeniden iş bırakacak.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğünü söyleyerek, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı.

Mengücük, “Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz” dedi.

"MAAŞLARIMIZ KEYFİ ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLÜYOR"

Yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iradesi dışında belirlenen performans hedefleri nedeniyle maaşlardan ciddi kesintiler yapıldığını ifade eden Mengücük, "İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır" dedi.

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