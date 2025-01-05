Aile hekimlerinden yeni eylem kararı! Yeniden iş bırakıyorlar: Bu kez daha uzun sürecek

Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne tepki gösteren aile hekimleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi yapacak. Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi için 81 ilde iş bırakacak.

Eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sonlanacak. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Aile hekimleri, daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakmıştı.

Aile hekimleri, yeni yönetmeliğin halkın sağlık hizmetine erişimini kısıtladığı, hekimlerin özlük hakları ve hak edişleri konusunda sorunlar içerdiği gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Yönetmeliğe göre, aile hekimlerinin teşvik alabilmesi için, kendilerine kayıtlı kişilerin yılda en az iki kez Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) gelmesi gerekiyor.

Ayrıca, aile hekimlerinin antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmalarına kota getirildi ve bu ilaçları il ortalamasının üzerinde yazan hekimler teşvikten faydalanamayacak.

Yönetmelik, aile hekimlerinin, kendilerine kayıtlı hastaların kronik hastalıklarını düzenli takip etmesini de zorunlu kılıyor.