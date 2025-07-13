"Aile hekimliği yönetmeliği mağduriyeti sürdürüyor"

AKSARAY / METİN KURT

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, 10 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin, aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı temel sorunlara çözüm üretmekten uzak olduğunu vurgulayarak, mağduriyetlerin devam ettiğini ifade etti. Kara, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının ekonomik ve mesleki koşullarına doğrudan etki eden bu düzenlemenin beklentileri karşılamadığını söyledi.

“SORUNLAR BÜYÜYOR, ÇÖZÜMLER GECİKİYOR”

Başkan Kara yaptığı basın açıklamasında, 30 Ekim 2024’te yayımlanan ve tepki çeken yönetmeliğin ardından yeni düzenlemeyle bazı iyileştirmeler yapılsa da temel sorunların aynen devam ettiğine dikkat çekti. Bu nedenle önceki yönetmelikle ilgili olarak Türk Sağlık-Sen tarafından Danıştay’a dava açıldığını hatırlattı.

Ayrıca sendika genel başkanı Önder Kahveci’nin, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci ile gerçekleştirdiği görüşmede, ASM çalışanlarının sorunlarının detaylı bir raporla iletildiğini ve çözüm sözü alındığını belirtti. Kara, “Ancak açıklanan yeni yönetmelik, çalışanların umutlarını karşılamaktan çok uzak” dedi.

YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE TEPKİLER

Kara’nın aktardığına göre, yeni yönetmelikte:

ASM’ye başvurmayan nüfus için gelir kesintisi süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

3.500 kişilik nüfusu aşan aile hekimlerinin, 3.000 puanı geçene kadar ücret hesabında bu fazlalığın dikkate alınmayacağı düzenlendi.

Memnuniyet oranı ve akılcı ilaç kullanımı gibi kriterler, teşvik ödemelerinde Türkiye ortalamasıyla ilişkilendirilerek yeni şartlara bağlandı.

Bu düzenlemelerle birlikte bazı olumlu adımlar atılsa da, mevcut adaletsizliklerin sürdüğü ve çalışanların sorumlu olmadığı konularda gelirlerinin kesildiği eleştirileri öne çıktı.

“EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMALILAR”

Taner Kara, sağlık çalışanlarının emeğinin hiçe sayıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aile hekimleri ve ASM personeli, sahada canla başla görev yapıyor. Ancak sağlık bakanlığı sürpriz kesintilerle bu insanları ekonomik bir belirsizliğe itiyor. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çalışanlardan kaynaklanmayan nedenlerle yapılan ücret kesintilerini asla adil bulmuyoruz.”

TÜRK SAĞLIK-SEN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

Açıklamasının sonunda, çalışanların hak ettikleri ücrete ulaşmaları için sendikanın her platformda mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Kara, “Hak ettikleri ücreti alana kadar konuyu gündemde tutacağız” diyerek sözlerini tamamladı.