Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde aile içi yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ö.C.K, ablasının eşi E.Ç ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Menzil’deki kavgaya jandarma müdahale etti! Liderlik kavgası bitmiyorMenzil’deki kavgaya jandarma müdahale etti! Liderlik kavgası bitmiyor

Ö.C.K, eline aldığı bıçak ile eniştesine saldırırken araya giren ablası A.Ç. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde A. Ç'yi sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ablasını kanlar içerisinde bırakan genç, polise teslim oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Son Haberler
Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı
Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı
Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı
İzmir'de gevrek boyoz ve kumruya zam
İzmir'de gevrek boyoz ve kumruya zam
Göztepe çok farklı!
Göztepe çok farklı!
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı