Aile kavgasında silahlar konuştu. Kuzenleri 10 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

Kaynak: İHA
Aile kavgasında silahlar konuştu. Kuzenleri 10 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü
Aile arasındaki kavgada silahlar konuşunca 10 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü. Kuzenlerinin vurarak öldürdüğü Nazım Kaya toprağa verilirken, Kaya'nın kuzenleri P.D. ve P.K. tutuklandı.

Olay Manisa’nın Akhisar ilçesinin Hacıishak Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aile içinde başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. 10 yaşındaki Nazım Kaya, silahla başından vuruldu.

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Ağır yaralı vaziyette Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalelerine cevap veremeyen Nazım Kaya yaşam mücadelesini kaybetti.

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2 KUZENİ TUTUKLANDI

Kaya’nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olaya ilişkin detayların ortaya çıkması adına soruşturma sürüyor.

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10 yaşındaki Nazım Kaya, Yıldız Camisinde kılınan cenaze namazına müteakip Akhisar Yeni Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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