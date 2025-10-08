YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) düzenlenen “Denge Sanatı: Kalp mi, Zihin mi, Cüzdan mı?” başlıklı konferansta konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Merkezi Aile ve Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik, aile kurumunun sürdürülebilirliği için çiftlerin karşılıklı anlayış ve fedakârlık göstermesi gerektiğini vurguladı.

ASÜ Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen konferans, ASÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak’ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılışında konuşan ASÜ Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Aydemir, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak bu kapsamda yıl boyunca farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Türkiye’de evlilik ve doğurganlık oranlarının her geçen yıl azaldığına dikkat çeken Aydemir, “Son dönemde çocuk sahibi olma oranlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu tablo, ülkemizin geleceğini sosyal ve demografik açıdan tehdit ediyor. Gençlerimizin aile kurma motivasyonunu artırmak ve sürdürülebilir aile yapısını desteklemek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Konferansın ana konuşmacısı Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik, evliliği “uzun bir gemi yolculuğu”na benzeterek, bu yolculukta sevgi, güven ve iletişimin rehberlik ettiğini söyledi. Bozgedik, “Sevgi büyük emek ister. Evlilikte sevgiyi dostluğa ve saygıya dönüştürmek gerekir. Hayat arkadaşımızı kazandıktan sonra ilgimizi eksiltmemeliyiz. Evlilikte aranması gereken ilk şey huzurdur. Merhum yazar Doğan Cüceloğlu’nun da dediği gibi; dünyanın en mutlu insanı, eş seçimini doğru yapan kişidir. Eş ve iş seçimimizi doğru yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bozgedik, aşkın yalnızca romantik duygulardan ibaret olmadığını belirterek, “Aşk altın tepside sunulmaz; bir insanın sert ve zor yönlerini görseniz de sevebilmeyi seçmektir. Gerçek aşk, romantik dönemlerin ötesinde sevgi ve emeği sürdürebilmektir. Dünyanın en güzel şeyi, sevmek ve sevilmektir” dedi.

Bozgedik, evliliğin yalnızca duygusal değil, ekonomik bir birliktelik olduğunu da vurguladı: “Kadınların ekonomik hayata katılmasıyla birlikte ‘benim param, benim özgürlüğüm’ anlayışı öne çıktı. Oysa ortak hesap oluşturmak, evliliğin geleceği açısından büyük önem taşır. Evler birer otel değil, birer yuvadır. Ortak hareket edebilmek, evliliğin temelidir.”

Konuşmasında edebiyatçılardan, filozoflardan ve sanatçılardan aşk üzerine örnekler de paylaşan Bozgedik, aileyi ayakta tutan en güçlü bağın karşılıklı güven ve iletişim olduğunu vurguladı.

Programın sonunda ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik’e teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.