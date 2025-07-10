‘Aile Saadeti’ dizisi alarm veriyor

ATV’nin Sinehane imzalı yaz dizisi ‘Aile Saadeti’, alarm veriyor. Geçen akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, Total’de aldığı 2.61 reytingle 2., AB’de aldığı 2.10 reytingle yine 2. ve ABC1’de aldığı 2.25 reytingle 3. oldu.

Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral’in yer aldığı dizi, 16 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi, bugüne kadar yayınlandığı ilk 4 bölümde hiçbir kategoride reytingini 3’ün üzerine çıkaramadı. Açıkçası, ekonomik olarak dizi çekim maliyetlerinin yüksek olduğu, reklam gelirlerinin düştüğü bir dönemde bu reyting tablosuyla kırmızı alarm veren ‘Aile Saadeti’ için bugün yarın final kararı açıklanırsa, şaşırmam.

Aile bağlarını, çatışmaları ve sürpriz dostlukları hem komik hem de duygusal bir dille ele alan dizi, izleyiciye özlenen o Yeşilçam sıcaklığını modern bir anlatımla sunuyor. Yapım, dram ve mizah arasındaki dengeyi içtenlikle kurarken izleyicilere ailecek keyifli vakit geçirebilecekleri bir seyir imkânı sunuyor.

‘Sessizlik’in İtalyanca baskısı çıktı

Geçtiğimiz gün, Engin Akyürek ile ilgili sosyal medyada gezinirken güzel bir haber karşıma çıktı. Engin Akyürek’in ilk öykü kitabı ‘Sessizlik’in İtalyanca baskısı ‘Silenzio’ adıyla satışa sunulmuş.

Oyunculuğu kadar yazdığı kitaplarla da yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek’in kitabının ayrıca İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça baskıları bulunuyor. Oyuncu, daha önce ‘Sessizlik’ kitabının gelirlerini Darüşşafaka’ya bağışlamıştı.

Engin Akyürek’in ‘Sessizlik’ kitabı, Kafasına Göre Dergisi’nde kaleme aldığı öykülerden oluşuyor.

Çelik ve Ziynet Sali’den sürpriz düet

Çelik ve Ziynet Sali, ‘Kadere Bak’ adlı düet şarkılarını Atölye ON etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Çelik’e ait şarkının düzenlemesini Özgür Çalı yapmış. Çelik ve Ziynet Sali’nin müzikal uyumu, yılın en dikkat çekici iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıya oldukça eğlenceli bir de klip çekilmiş. Güçlü sözleri ve ikilinin etkileyici yorumlarıyla dinleyicilerden tam not alan şarkı, yaza enerjisiyle renk katıyor.

Kıpır kıpır enerjisiyle ‘Kadere Bak’, tam bir yaz şarkısı olmuş. Keyifle dinledim.