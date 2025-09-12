Aile Sağlığı Merkezi, yapılması planlanan yerlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol başkanlığında Ordu İli ve İlçeleri Aille Sağlığı Merkezi ihtiyacı olan Mahallelerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Valilik makam toplantı Salonunda yapılan toplarıtıda Vali Muammer Erol’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Bayrak, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, Milli Emlak Müdürü Halit Demirkol, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Emrah Çelenk, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Yasin Ergül hazır bulundu.

Toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Emrah Çelenk, bir sunum yaparak, Ordu İli ve İlçelerinde Aille Sağlığı Merkezi ihtiyacı olan Mahalleler ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimleri tarafından, İkinci basamak sağlık hizmetlerinin Devlet Hastaneleri, Üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin ise Eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından yürütüldüğünü söyleyerek,aile sağlığı merkezlerinde nüfus yoğunluğuna dikkat çekti.

Hastanelerde yaşanan sıra yükü ile polikliniklerde randevu bulamama sorununun ortadan kaldırılması, aile hekimliği başına düşen nüfus sayısının düşürülmesinin hedeflendiğini söyleyen Emrah Çelenk, aile hekimliği başına düşen nüfus sayısının Ordu İlinde 2 Bin 854 civarında olduğunu ifade etti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Emrah Çelenk,” Altınordu da Düz Mahalle ve Selimiye mahallesinde aile sağlığı merkezlerimiz bir işhanında bulunuyor.Düz mahalle aile sağlığı merkezimizi şehir içinde satın aldığımız binaya taşıdık.Durugölde 2Bin 991 kayıtlı nüfus var.Ortalamanın 2 Bine düşürülmesi için ilave 3 birimli 350 metre kare alana sahip, Şirinevler mahallesinde 2 birimli 300 metre kare alana sahip bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç var.Toki de ise 150 metre kare alana ve ilave bir birimle beraber toplam 2 birimli bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.Eskipazar mahallesinde 112 ile aile sağlığı merkezinin birarada olacağı bir binaya ihtiyacımız var “ diye konuştu.

Fatsa ilçesinde Mustafa Kemal ile Sakarya mahallelerinde sıkıntı olduğunu uygun bir yer arayışı içinde olduklarını belirten Çelenk,” Perşembe İlçesinde kacalı mahallesinde 400 metre kare alana 4 birimli aile sağlığı merkezine ihtiyacımız var. Ayrıca mevcıt aile sağlığı merkezinin Devlet Hastanesi binasından çıkartılması gerekmektedir” dedi.