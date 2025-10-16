Sağlık Bakanlığının, tütün bağımlılığıyla mücadelede hizmet kalitesini artıracak düzenlemeleri içeren ‘Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) sigara bırakma poliklinikleri açılabilecek.

Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) "Sigara Bırakma Polikliniği" açılabilecek.

Yönetmelikteki en önemli düzenleme, sigara bırakma hizmetlerinin sunulabileceği birimlerin genişletilmesi oldu. Artık Sigara Bırakma Poliklinikleri, yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde değil, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) de hizmet verebilecek. Bu düzenleme ile aile hekimleri, gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından kendi birimlerinde poliklinik hizmeti sunma yetkisine sahip olacak.

Sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik olarak ‘mobil araçlar’ ve ‘yerinde geçici birimler’ devreye alınacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinin çalışma usulleri ve iş akış şemaları da yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla güncelleme eğitimleri zorunlu hale getiriliyor. Böylece tüm sağlık çalışanlarına sürekli eğitim desteği verilerek, tedavide en güncel bilimsel yaklaşımlara uygun hizmet sunulması amaçlanıyor.