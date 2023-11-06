'Aile Şerefi' filminin kötü çocuğu Oktay'ın son hali ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Aile Şerefi'nde 'Kötü Çocuk Oktay' karakterine usta oyuncu Eriş Akman hayat veriyordu. Filmin zengin ve şımarık çocuğunu canlandıran senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündem oldu.

Serpil Demir
'Aile Şerefi' filminin kötü çocuğu Oktay'ın son hali ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan Aile Şerefi filmi Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda gibi usta oyuncuları bir araya getirmişti.

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Aile Şerefi filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali dikkat çekti.

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Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

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Efsane filmin kötü adamı 'Oktay'ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı.

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Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

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Son olarak "Name: Human - Adı İnsan - 2016"da rol alan 76 yaşındaki Eriş Akman uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

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Ünlü gazeteci ve yönetmen Nisan Akman'la bir süre evli kalan sanatçının bu evlilikten Zeynep ve Memet isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

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