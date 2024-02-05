Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Peki, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruların ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da Aile v Gençlik Fonu hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘’İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.’’ açıklamasında bulundu.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat itibarıyla aile.gov.tr web sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Son Haberler
Cezadan kaçmak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Polis ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezadan kaçmak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Polis ekiplerinden kaçamadı
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi Spor
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
'Üç çalana iki bedava kampanyası'. Sosyal medyada yayınlandı pişkin hırsızlar Gündem
'Üç çalana iki bedava kampanyası'. Sosyal medyada yayınlandı pişkin hırsızlar
Samsun'da 240 litre etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Samsun'da 240 litre etil alkol ele geçirildi
Tokat’ta heyelan köyü ikiye ayırdı Gündem
Tokat’ta heyelan köyü ikiye ayırdı
Gençlik iksiri meyve ortaya çıktı. Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpürüyor Sağlık
Gençlik iksiri meyve ortaya çıktı. Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpürüyor