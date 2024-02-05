Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruların ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da Aile v Gençlik Fonu hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘’İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.’’ açıklamasında bulundu.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat itibarıyla aile.gov.tr web sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.