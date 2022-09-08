8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:21
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı: Eylül ayında 2,1 milyar TL yaşlı ve engelli aylığı ödemesi yaptık

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
+
Aa
-

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yazılı açıklamasında, 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydederken, 935 milyon TL de engelli aylığını, hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktardı. Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını kaydeden Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
1
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
2
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
5
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
6
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı
7
﻿Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı
﻿5 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı
﻿5 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı
﻿5 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı
﻿Uzmanı açıkladı: Alkateryan yöntemi hızlı kilo verdiriyor
﻿Uzmanı açıkladı: Alkateryan yöntemi hızlı kilo verdiriyor
﻿Uzmanı açıkladı: Alkateryan yöntemi hızlı kilo verdiriyor
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.