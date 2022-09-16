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Bakan Yanık: Çocuklarımız için 340 milyon 499 bin TL SED ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:01
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Eylülde çocuklarımız için 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık

Bakan Yanık: Çocuklarımız için 340 milyon 499 bin TL SED ödemesi yaptık
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı hizmet anlayışıyla çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti. Böylece çocukların ailelerinden kopmadan, geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL SED ödemesi yaptık" dedi. 

SED hizmetinin sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, koruyucu ve önleyici hizmet modeli olan SED ile çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini kaydetti. Yanık, "SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını da belirtti.

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