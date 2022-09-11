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Bakan Yanık: 223 milyonluk eğitim masrafı karşılandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:14
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: İhtiyaç sahibi çocukların eğitim masrafı için 223,7 milyon TL kaynak aktardık

Bakan Yanık: 223 milyonluk eğitim masrafı karşılandı
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Bakan Yanık, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bakanlığın sunduğu desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik 'eğitim desteği' başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirterek, bu desteğin, temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için özellikle eğitim öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını ifade etti.

Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımız için her türlü desteğe hazırız. Bu kapsamda çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek veriyoruz. Onları sosyal, kültürel ve sportif açıdan da gelişmelerini destekliyoruz"

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