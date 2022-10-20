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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 279 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdam etmek üzere bin 279 personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:05
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 279 personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Huzur evleri bünyesinde istihdam etmek üzere bin 279 personel alacak.

Adaylar başvurularını 18 – 21 Ekim 2022 tarihlerine kadar İŞKUR üzerinden yapacak.

Aday seçimi kura ve liste yöntemi ile sınavsız yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

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