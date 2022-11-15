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Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının toplatılması, yenilerinin piyasaya arzının yasaklanması ve firmalara toplam 123 bin lira para cezası uygulanması kararı alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:43
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Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptıkları yoğun görüşmeler sonucunda ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetim yapıldığı, numunelerin alındığını, toplatma kararının çıkarıldığını ve ürünü piyasa sunan firmaları toplam 123 bin lira para cezası uygulanması kararı alındığını bildirdi. Aile Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır. Toplantı neticesinde ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

“TOPLAM 123 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR”

Yapılan testlerde ‘piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması’ amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.”

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