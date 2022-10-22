﻿Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 323 vasıfsız işçi personel alınacak.

Aday seçimi kura yöntemi ile sınavsız olarak yapılacak.

Adaylar başvurularını 24 – 25 Ekim 2022 tarihlerine kadar İŞKUR üzerinden veya Alo 170 hattı üzerinden telefonla yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması