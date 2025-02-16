Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan “Benim Güvenli İnternetim” kitabı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik “Benim Güvenli İnternetim" isimli dijital kitap hazırladıklarını belirterek, çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmalarını, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, internetin faydaları ve tehlikeleri konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla rehber niteliğinde "Benim Güvenli İnternetim” kitabı hazırlandığını bildirdi.

“Hayatın bize sunduğu en kıymetli hazine ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyanın tehditlerinden de korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Göktan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Bakanlık olarak çocuklarımızın interneti bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve olası risklere karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla ‘Benim Güvenli İnternetim’ kitabını hazırladık. "Benim Güvenli İnternetim" kitabımızla 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmaları, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçlıyoruz.

Benim Güvenli İnternetim kitapçığıyla bir yandan çocukların eğlenceli bir dille internetle olan iletişimleri şekillendirilirken diğer yandan anne ve babaları da bu sürece dahil ediyoruz. Onlara da rehberlik edecek bu kitapta, çocuklarıyla keyifli vakit geçirecekleri etkinliklere de yer veriyoruz. Böylece çocuklarımızın ekran dışı etkinliklere zaman ayırmalarını sağlamayı, dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki dengeyi kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.”

Çocukların interneti verimli bir şekilde kullanmalarının teşvik edildiği dijital kitapta çocuklara yönelik bilgiler, testler ve oyunlar yer alıyor. Çocuklara internette geçirdikleri zamanda belgesel ve eğitici çizgi filmler de izleyebilecekleri hatırlatılan rehberde çocuklara, "Oyun oynarken ya da bir bilgi araştırırken bilmediğin kişilerle konuşmamalı, sana tanımadığın birinden gelen bağlantılara tıklamamalısın. Adın, okulun, adresin veya telefon numaran gibi bilgiler sana ait özel bilgilerdir. Bunları kimseyle paylaşmamalısın" uyarıları da sıklıkla hatırlatılıyor.

"Benim Güvenli İnternetim” kitabına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesinden ulaşılabilecek.