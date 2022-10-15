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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kömür satın alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kömür satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:58
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kömür satın alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kömür satın alacak
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Basın İlan’da “Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” denildi.

Niteliği, türü ve miktarı:Murgul Huzurevi Müdürlüğüne 100 ton portakal tipi, Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım ve Rhblt. Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne 100 ton portakal tipi, Şavşat Naime İsmail Yılmaz Huzurevi Müdürlüğüne 150 ton fındık tipi,

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Satın alınacak kömür: Artvin Murgul Huzurevi Müdürlüğü, Şavşat Naime İsmail Yılmaz Huzurevi Müdürlüğü ve Ardanuç Eng. Yaş.Bak.Merkezi Müdürlüğüne depo istifi olarak teslim edilecektir. Teslim programı teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtildiği gibi tek seferde yapılacak olup, isteklinin sözleşmeye davetine müteakip 30 gün içerisinde teslimi gerekmektedir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 08.11.2022 - 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin Teknik Şartnamede belirtilen belgerin tamamı ve diğer belgelerden İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi, Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcılar Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcılar İse Herhangi Bir İlde Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt belgelerinden birini ihale teklif zarfı içinde aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ibraz edecektir.

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