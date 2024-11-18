Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde skandal! Kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö., kurumda çalışan kadınlarla 'yakınlık' kurduğu, çalışanlarına "Şehit yakınıyım" diyerek tehdit ettiği iddia edilmişti. İl Müdürü S.Ö'nün mesajlarının ortaya çıkması ile birlikte hem S.Ö. hem de adı geçen kadınlar hakkında harekete geçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında idari soruşturma açıldı. Diğer yalandan Vali Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan konuyla ilgili talepte de bulundu. S.Ö.'nün 'yakınlık' kurduğunu gözler önüne seren mesajlaşmalar da ortaya çıktı.

GEÇİCİ ÇALIŞAN KADINLARLA MESAJLAŞIYORDU

Tunceli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan S.Ö.'nün İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıktı.

AÇIĞA ALINDI; VALİ, BAKANLIKTAN TALEPTE BULUNDU

İl Müdürü S.Ö.'nün ayrıca çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edilmişti.

Açığa alınan S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti.

KADINLAR HAKKINDA DA HAREKETE GEÇİLDİ

S.Ö'nün mesajlarında adı geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.