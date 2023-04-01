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Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile’nin 5. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:02
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Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin 4. bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin 5. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİ 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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