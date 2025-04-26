Aile Yılı’nda Sirkeci’de buluşma zamanı! Uzmanlar değerlendiriyor

İstanbul’un simge yapılarından Sirkeci Garı, 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Aile Festivali’ne kapılarını açtı.

2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle anlam kazanan etkinlik, aileleri bir araya getirerek eğlence, eğitim ve toplumsal dayanışmayı buluşturdu. Festival, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergilediği stantlar, çocuklara yönelik sanat ve bilim atölyeleri, tiyatro gösterileri, masal anlatıcıları ve lezzet duraklarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap etti. Uzmanlar, bu tür etkinliklerin aile bağlarını güçlendirdiğini ve toplumsal bilinç oluşturduğunu vurguladı.

SİRKECİ GARI’NIN TARİHİ DOKUSUNDA AİLE BULUŞMASI

Sirkeci Garı, Osmanlı’dan günümüze uzanan tarihiyle, bir zamanlar sevdiklerin kavuşma noktasıydı. Festivalin organizatörü Leyla Sayar, bu mekânın seçilme nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Sirkeci, ailelerin, aşkların ve hasretle bekleyenlerin buluştuğu bir yer. 2025’in ‘Aile Yılı’ olmasıyla, bu aidiyet duygusunu yeniden canlandırmak istedik.”

Festival, 4 gün boyunca ücretsiz giriş imkânıyla İstanbulluları ağırlıyor. Ziyaretçiler, anne-baba ve çocuklarıyla birlikte ücretsiz atölyelere katılarak unutulmaz anlar yaşıyor.

Festival kapsamında, eğitici atölyeler, çocuklara özel sanat, bilim ve gastronomi etkinlikleri, sokak sanatçıları, tiyatro gösterileri ve aile yarışmaları düzenleniyor. Geleneksel tatlardan sağlıklı atıştırmalıklara uzanan lezzet durakları da ziyaretçilere geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

BİLİMSEL PERSPEKTİF: AİLE ETKİNLİKLERİNİN PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ

Aile odaklı etkinliklerin bireyler ve toplum üzerindeki olumlu etkileri, bilimsel çalışmalarla da desteklendi.

Journal of Family Psychology’de yayımlanan bir araştırma, ailelerin birlikte katıldığı kültürel ve eğlenceli etkinliklerin, ebeveyn-çocuk bağını güçlendirdiğini ve çocukların özsaygısını artırdığını gösterdi. Çalışma, bu tür etkinliklerin stres seviyelerini %30 oranında azalttığını ve aile içi iletişimi iyileştirdiğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi’nden aile psikoloğu Dr. Susan Golombok, “Aile festivalleri gibi ortak aktiviteler, bireylerin aidiyet hissini güçlendiriyor ve sosyal bağları destekliyor. Özellikle çocuklar için, bu tür deneyimler duygusal gelişimde kritik bir rol oynuyor” dedi. Golombok, bu etkinliklerin, modern yaşamın getirdiği yalnızlaşma ve dijital bağımlılık gibi sorunlara karşı etkili bir çözüm sunduğunu vurguladı.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR FIRSAT PLATFORMU

Festival, kadın girişimcileri destekleme misyonuyla öne çıkıyor. Doğaltane Organik Bakım Ürünleri’nin kurucusu Özlem Polat, Sirkeci Garı’nın tarihi atmosferinin girişimcilik ruhunu teşvik ettiğini belirtti:

“Burada firmalar sadece satış yapmıyor, hayallerini gerçekleştiriyor. Halkla doğrudan temas kurmak, marka değerimizi artırıyor.”

Polat, festivalin her kesime hitap eden ürün çeşitliliği ve ücretsiz etkinlikleriyle aileler için eşsiz bir deneyim sunduğunu ekledi.

Women’s Entrepreneurship Review’de yayımlanan bir makale, kadın girişimcilerin bu tür platformlarda görünürlük kazanmasının, ekonomik bağımsızlıklarını %25 oranında artırdığını gösterdi. ABD’deki Babson College’dan girişimcilik uzmanı Prof. Candida Brush, “Kadınların el emeği ürünlerini sergileyebildiği festivaller, hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmelerini sağlıyor. Bu tür etkinlikler, yerel ekonomilere de katkı sunuyor” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Festival, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, bu projelere katılarak toplumsal fayda yaratma fırsatı buldu. Organizatör Leyla Sayar, “Kadın emeğini görünür kılmak ve toplumsal bilinç oluşturmak önceliklerimiz. Yerli üreticilere alan açarak güçlü bir dayanışma ortamı oluşturuyoruz” dedi.

Oxford Üniversitesi’nden sosyolog Dr. Patricia Morgan, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti:

“Sosyal sorumluluk projeleri, bireyleri ortak bir amaç etrafında birleştiriyor. Bu, özellikle kent yaşamında azalan topluluk ruhunu yeniden canlandırıyor.”

Morgan, festivallerin, sürdürülebilir yaşam ve toplumsal bilinç konularına dikkat çekerek uzun vadeli etkiler oluşturduğunu ekledi.

FESTİVALİN GELECEĞİ VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

İstanbul Aile Festivali, sadece eğlence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel mirası modern aile değerleriyle buluşturdu.

Cultural Sociology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kültürel festivallerin, bireylerin yerel tarih ve kimlikleriyle bağ kurmasını sağladığını ve bu bağın toplumsal uyumu %20 oranında artırdığını gösterdi. Festivalin Sirkeci Garı gibi anlamlı bir mekânda düzenlenmesi, bu etkiyi daha da güçlendirdi.